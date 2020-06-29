Диетолог обеспокоилась состоянием похудевшего на 100 кг Фадеева

У музыкального продюсера Максима Фадеева могут быть проблемы со здоровьем из-за резкого изменения в весе. Состояние композитора оценила врач-диетолог Инна Кононенко.
«Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что 100 килограммов за год — это много. Около 50-60 килограммов было бы более физиологичное похудение», — цитирует Кононенко телеканал «Пятый». По словам врача, резкое похудение может привести к образованию камней в желчном пузыре. Она посоветовала Фадееву часто делать УЗИ желчного пузыря и брюшной области, а также принимать необходимые препараты для разжижения желчи.
Ранее Фадеев поделился результатами пройденного курса похудения. Благорадя специальной методике ему удалось сбросить 100 кг. Многие знаменитости остались в восторге от нового образа композитора. В частности, его коллега Иосиф Пригожин в своем Instagram опубликовал обращение к Фадееву, отметив, что тоже решил сбросить лишние кило.
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