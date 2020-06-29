Диетолог обеспокоилась состоянием похудевшего на 100 кг Фадеева

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Максим Фадеев, фадеев максим
Резкое похудение может привести к образованию камней в желчном пузыре, сказала диетолог Фото: http://www.max-fadeev.ru/

У музыкального продюсера Максима Фадеева могут быть проблемы со здоровьем из-за резкого изменения в весе. Состояние композитора оценила врач-диетолог Инна Кононенко.

«Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что 100 килограммов за год — это много. Около 50-60 килограммов было бы более физиологичное похудение», — цитирует Кононенко телеканал «Пятый». По словам врача, резкое похудение может привести к образованию камней в желчном пузыре. Она посоветовала Фадееву часто делать УЗИ желчного пузыря и брюшной области, а также принимать необходимые препараты для разжижения желчи.

Ранее Фадеев поделился результатами пройденного курса похудения. Благорадя специальной методике ему удалось сбросить 100 кг. Многие знаменитости остались в восторге от нового образа композитора. В частности, его коллега Иосиф Пригожин в своем Instagram опубликовал обращение к Фадееву, отметив, что тоже решил сбросить лишние кило.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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