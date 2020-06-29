Видео было снято рядом с так называемой Молебской аномальной зоной (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Свидетелем необычного явления в небе над Пермским краем стала жительница Челябинска. Девушке удалось запечатлеть на видео сияющий шар.

«Оно было похоже на корабль сферической формы. По центру шар и вокруг него нечто дугообразное, что-то типа колец электронов вокруг атома, которые крутятся вокруг и на них разноцветные лучи. А в центре что-то круглое, внутри которого мерцают белым звездочки», — рассказала челябинка 31tv.ru. По ее словам, необычное явление пролетало над домом их соседей.

Родственники, у которой гостила девушка, уже рассказывали девушке о подобных явлениях, так как они там встречаются часто. Однако девушка не верила в такие истории. Видео было снято рядом с так называемой Молебской аномальной зоной. Уфологи утверждают, что там регулярно замечают паранормальные явления.

Ранее светящийся неопознанный объект пролетел в небе над Тюменью. Как рассказал журналистам профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский, на высоте около 20 километров свечение прекратилось. Он предположил, что НЛО мог взорваться.