Владимир Соловьев считает, что в нападении на Ксению Собчак в монастыре есть признаки уголовного престпуления Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Нападение на съемочную бригаду телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре можно расценивать как уголовное преступление. Об этом на своем youtube-канале «Соловьев LIVE» заявил журналист Владимир Соловьев.

«То, что мы видим, конечно, является основанием для возбуждения уголовного дела. Это не только препятствие работе журналиста, но и физическое воздействие, и там отобрали все», — сказал Соловьев во время просмотра видео, на котором запечатлен конфликт со сторонниками схиигумена Сергия. При этом телеведущий выразил мнение, что у съемочной группы не было права заходить на территорию монастыря без соответствующего разрешения.

27 июня Ксения Собчак приехала в женский монастырь для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними. Вместе с ней была девушка Кристина, которая заявила о том, что ее и других подростков в прошлом избивали на территории монастыря. В монастыре у ведущей и ее съемочной бригады произошел конфликт с монахинями и сторонниками схиигумена Сергия. Телеведущая сообщила, что нападавшие разбили камеру, ее саму толкнули на землю и держали, а еще двоих человек избили. Оператор Ксении Собчак Сергей Ерженков уточнил, что камера вместе с подключенным к ней дополнительным оборудованием стоит 260 тысяч рублей.

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