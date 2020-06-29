Диетолог: чем быстрое похудение опасно для организма

Стоит выбирать тренировки, которые будут доставлять удовольствие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Быстрая потеря веса грозит человеку возвращением лишних килограммов в будущем, нарушениями в работе гормональной системы и болезнями внутренних органов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, автор книги «Здоровые привычки» Лидия Ионова.

«Прежде всего, быстрое похудение опасно тем, что в будущем будет крайне сложно удержать вес — чем сильнее ограничения, тем сложнее будет выстроить жизнь, в которой вес удастся контролировать. Во-вторых, гормональной системе требуется время для адаптации, а если темпы [похудения] очень быстрые, то эндокринная система не успевает перестраиваться. И, наконец, быстрое избавление от жира может вызвать сбои в работе органов, которые были им окружены, например, почек», — рассказала URA.RU Ионова.

Ежемесячная норма сбрасывания веса зависит от изначальной массы человека, а потому индивидуальна для всех, рассказала эксперт. «Если вес очень большой, например, более 150 килограммов, то нормально сбрасывать от пяти до семи килограммов за месяц. Если вы весите около 100 килограммов, то в районе четырех-пяти. В случае если человек весит 80 килограммов, то, соответственно, еще меньше. Самое главное, если вес все-таки нужно сбросить экстренно, например, перед операцией, обязательно должен быть контроль врача», — подчеркнула диетолог.

Жесткие ограничения опасны быстрым возвращением веса в будущем, отмечает Ионова. Поэтому единственный путь к успеху — не временные диеты, а изменение всего образа жизни, который позволит остаться в новом теле. «Нужно не создавать временных ограничений, а менять образ жизни. Выяснять и решать психологические проблемы переедания, чтобы в будущем не возвращаться к ним, подбирать физические упражнения, которые доставляют удовольствие. Создавать привычки для удержания результата, которые останутся с вами на всю жизнь», — заключила она.

Ранее специалистов озаботило то, как быстро избавился от лишнего веса продюсер Максим Фадеев — примерно за год музыкальный продюсер сбросил 100 килограммов. Так, врач-диетолог Ирина Кононенко отметила, что у Фадеева могут начаться проблемы со здоровьем.

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