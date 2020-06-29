В российских школах и колледжах 14 регионов проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России планируют провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС) в школах и колледжах. Ожидается, что на дистанционное обучение отправят учащихся из 14 регионов страны, в том числе в Челябинской и Тюменской областях, а также в ЯНАО и Пермском крае. URA.RU собрало подборку самих ярких высказываний в соцсетях по поводу новой системы обучения.

Новость о дистанционном обучении «оживила» петицию во «ВКонтакте», которая была создана еще в разгар распространения коронавируса в России. Подпись просят оставить тех, кто выступает против дистанционки. В тексте говорится, что «власти хотят лишить учителей работы», заменив их искусственным интеллектом, и принудительно заставить детей общаться с роботами. Под петицией на данный момент подписались почти 235 тысяч пользователей.

Скрин «ВКонтакте»

Еще до объявления об эксперименте по внедрению ЦОС в Twitter появилась следующая запись, видимо, от одного из педагогов.

Скрин Twitter

Журналистка, которая 12 лет проработала с телеведущим Владимиром Соловьевым, Анна Шафран, видит в дистанционном образовании диверсию против России.

Скрин Twitter

Но есть на просторах рунета и те, кто видят плюсы в этой инициативе. Особенно для сельского населения.

Скрин «ВКонтакте»

Конечно же, эта новость не могла пройти мимо тех, кто свое отношение к различным новшествам демонстрирует через мемы.

Скрин «ВКонтакте», «РЕГИОН 74 Южный Урал и Челябинск»

Скрин «ВКонтакте», «Лентач»

Скрин «ВКонтакте»

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки России до 1 ноября подготовить предложения по совершенствованию дистанционной системы обучения, передает агентство Nation News. В разговоре с URA.RU руководитель Агентства кибербезопасности, член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц рассказал, что введение дистанционного обучения среди школьников и студентов может привести к утечке личных данных несовершеннолетних пользователей. При этом он отметил, что отказываться от онлайн-обучения не стоит, но безопасность учащихся будет находиться в руках разработчиков системы.

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