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Историк Соколов из Санкт-Петербурга застрелил свою сожительницу Ещенко 7 ноября, позднее ученый расчленил тело девушки. Утром 9 ноября доцента подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены части тела Ещенко и травматический пистолет. В июне в соцсетях появилось видео последней ссоры возлюбленных , которое было снято за несколько часов до убийства.

После эмоциональной речи в зале суда у Соколова поинтересовались, все ли с ним в порядке. На что он ответил, что «кричит, потому что это принципиально». По официальной формулировке подсудимый «не соблюдает порядок, повышает голос и делает замечания председательствующему судье».

Историк пожаловался, что якобы из-за СМИ, которые создали ему ужасный образ, общество с отвращением относится к Соколову, а студентку Ещенко считает «невинной чистой девочкой». По мнению обвиняемого, именно его переписка с жертвой поможет людям «понять, что произошло».

«Настаиваю, чтобы вещдоки были объявлены в открытом заседании. Потому что иначе будет нарушен принцип прав. В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла, какие страшные вещи она мне писала, как она оскорбляла моих детей», — кричит Соколов на видео, опубликованном каналом Mash.

Профессор истории Олег Соколов, который обвиняется в жестоком убийстве своей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко, устроил истерику в зале суда. Он потребовал, чтобы была обнародована переписка с жертвой, иначе люди не узнают о ее «чудовищных словах».

Соколов уверен, что переписка покажет, какой ужасной была его пассия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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