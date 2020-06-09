На заседание не пускают слушателей из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Октябрьском суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение дела историка Олега Соколова, который обвиняется в жесткой расправе над студенткой.

Слушание дела должно проходить открыто. Но из-за эпидемии коронавируса заседание проходит только с участниками процесса. Слушателей в здание не пускают. Как уточняет «Пятый канал», бывший доцент СПбГУ находился в зале в маске и перчатках.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний доцент Олег Соколов во время конфликта на почве взаимной ревности выстрелил из обреза в голову сожительнице, 24-летней аспирантке Анастасии Ещенко. После он расчленил тело и собирался сбросить останки в реку Мойка, пишет «Национальная служба новостей». Во время попытки избавиться от кистей рук, Соколова на улице задержали полицейские. Остальные части тела Ещенко правоохранители нашли в квартире задержанного. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что Олег Соколов полностью вменяем. Он обвиняется в убийстве и хранении оружия. До сентября 2020 года обвиняемого оставили в СИЗО, напоминает RT. В заключении он несколько раз пытался кончить с собой.

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