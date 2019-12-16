Доцент-расчленитель пытался покончить с собой в СИЗО

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом рассказал адвокат доцента Александр Почуев.
«Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой», — приводит слова адвоката РИА «Новости». Он уточнил, что одна из попыток была совершена в СИЗО. Ранее было известно лишь об одной попытке доцента свести счеты с жизнью. Ранее сам Соколов рассказал, что хотел покончить с собой в мундире Наполеона.
Преподаватель истории из Санкт Петербурга Олег Соколов попытался утопить в реке Мойка отрубленные руки своей 24-летней аспирантки. Суд принял решение арестовать доцента 11 ноября, сообщает RT. Соколов сообщил, что планировал свадьбу с Ещенко, но адвокат матери погибшей назвала его слова попыткой смягчить себе наказание, передает телеканал 360.