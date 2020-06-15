Инфекционист оценил риск второй волны COVID

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Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал россиянам, как подготовиться ко второй волне заболеваемости. По мнению специалиста, следует вести здоровый образ жизни и укреплять организм. Он подчеркнул, что здоровые люди лучше переносят COVID-19, а само заболевание чаще всего проходит в легкой или средней формах. По прогнозам вирусолога, основную нагрузку во время второй волны эпидемии понесет российская медицина. Остальным россиянам Альтштейн посоветовал «не слишком уж волноваться» и «выполнять свои нормальные обязанности».

Он подчеркнул, что необходимо быть особенно осторожными людям из «уязвимой группы», у которых есть предрасположенность к тяжелым респираторным инфекциям. По мнению Викулова, стоит продолжать носить маски для предотвращения передачи COVID. Врач подчеркнул, что контактировавшие с больными люди должны проходить тщательное обследование.

«Сейчас она [вторая волна] вряд ли случится, потому что снижается контагиозность возбудителя, наблюдается сама локализация инфекции, меньше вовлеченность передачи инфекции», — заявил специалист в эфире радиоканала «Комсомольская правда».

Вероятность возникновения второй волны коронавируса есть, но она достаточно низкая. Так считает директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

По мнению врача, люди должны продолжать носить маски Фото: Анна Майорова © URA.RU

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