02 июля 2020

В свердловском заксобрании — новый случай коронавируса. Один из комитетов может уйти на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, заксобрание свердловской области, парламент
Депутаты заксобрания только на прошлой неделе вздохнули с облегчением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Еще один депутат свердловского заксобрания заболел коронавирусом. Как сообщил URA.RU источник в областном парламенте, на сей раз инфекция посетила комитет по региональной политике.

Последний раз парламентария видели в коридорах власти две недели назад, и теперь коллеги гадают, успел он передать инфекцию или нет. Также в здании заксобрания сторонятся помощниц народного избранника.

Как писало URA.RU, ранее случай заражения COVID-19 произошел в рядах комитета по соцполитике. Депутатов посадили на карантин, из которого они вышли неделю назад. Инфекция не щадит уральских политиков: накануне из-за проблем с сердцем в ковидном госпитале скончалась депутат Екатеринбургской гордумы Елена Дерягина, подтвердился диагноз у другого депутата — Владимира Крицкого.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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