Депутаты заксобрания только на прошлой неделе вздохнули с облегчением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Еще один депутат свердловского заксобрания заболел коронавирусом. Как сообщил URA.RU источник в областном парламенте, на сей раз инфекция посетила комитет по региональной политике.

Последний раз парламентария видели в коридорах власти две недели назад, и теперь коллеги гадают, успел он передать инфекцию или нет. Также в здании заксобрания сторонятся помощниц народного избранника.

Как писало URA.RU, ранее случай заражения COVID-19 произошел в рядах комитета по соцполитике. Депутатов посадили на карантин, из которого они вышли неделю назад. Инфекция не щадит уральских политиков: накануне из-за проблем с сердцем в ковидном госпитале скончалась депутат Екатеринбургской гордумы Елена Дерягина, подтвердился диагноз у другого депутата — Владимира Крицкого.