В Минздраве раскрыли, когда в России появится вакцина от COVID-19

Михаил Мурашко надеется, что в начале осени вакцину станут использовать более массово
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса ожидаются в начале августа. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Ждем результатов в первой декаде августа», — рассказал Мурашко в интервью «Интерфаксу». Министр отметил, что испытания идут в штатном режиме, но делать выводы еще рано. Также он надеется, что в начале осени вакцину станут использовать более массово.
Ранее сообщалось, что добровольцы, тестирующие на себе вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо. Осложнений и побочных реакций у них нет.
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