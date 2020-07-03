В Минздраве раскрыли, когда в России появится вакцина от COVID-19

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула
Михаил Мурашко надеется, что в начале осени вакцину станут использовать более массово Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса ожидаются в начале августа. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Ждем результатов в первой декаде августа», — рассказал Мурашко в интервью «Интерфаксу». Министр отметил, что испытания идут в штатном режиме, но делать выводы еще рано. Также он надеется, что в начале осени вакцину станут использовать более массово.

Ранее сообщалось, что добровольцы, тестирующие на себе вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо. Осложнений и побочных реакций у них нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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