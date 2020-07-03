В Минздраве раскрыли, когда в России появится вакцина от COVID-19

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Ранее сообщалось, что добровольцы, тестирующие на себе вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо . Осложнений и побочных реакций у них нет.

«Ждем результатов в первой декаде августа», — рассказал Мурашко в интервью «Интерфаксу». Министр отметил, что испытания идут в штатном режиме, но делать выводы еще рано. Также он надеется, что в начале осени вакцину станут использовать более массово.

Результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса ожидаются в начале августа. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко надеется, что в начале осени вакцину станут использовать более массово Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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