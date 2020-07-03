Сторонники опального схиигумена готовы отстаивать духовника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сторонники опального схиигумена Сергия (Романова), церковный суд над которым сегодня проходит в Екатеринбурге, начали сбор подписей в его поддержку. Об этом URA.RU сообщили те, кто собрался сегодня возле здания епархии, где проходит заседание суда. Они требуют поместного собора.

«За три дня мы собрали 6000 подписей в поддержку отца Сергия», — рассказала URA.RU православная активистка Ольга. По ее словам, собрано уже более 6000 подписей, а цель — набрать 100 тысяч. Сбор подписей продолжается прямо сейчас, во время акции возле здания епархии.

Одна из самых обсуждаемых идей среди собравшихся — о проведении поместного собора (съезд клириков РПЦ и мирян). «Церковь — это мы, не там церковь (показывая на здание епархии), а здесь. Здесь стоит цель земли!» — заявил один из приверженцев старца.

В ответ на вопрос, что они будут делать, если отца Сергия церковные власти все же накажут, мужчина заявил: «Поместный собор тогда будет созван! Много ведь рычагов!». «Православные-то ведь не все пойдут к папе на поклон!» — добавляет пожилая православная.

Ранее URA.RU сообщало, что возле здания екатеринбургской епархии, где сегодня проходит церковный суд над отцом Сергием, собралось более 100 его сподвижников. На месте дежурят сотрудники полиции и бригады казачьего патруля — крепкие молодые люди в униформе с нашивкой «КОБР» (казачий отряд быстрого реагирования).

Сбор подписей в поддержку отца Сергия Фото: Александр Лукманов © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Александр Лукманов © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Александр Лукманов © URA.RU