02 июля 2020

Толпа сторонников отца Сергия пришла на церковный суд. К епархии стянули казачий спецназ. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Третье заседание церковного суда над схиигуменом Сергием. Необр
Возле епархии — более сотни приверженцев схиигумена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Возле здания епархии в Екатеринбурге собралось более 100 приверженцев опального схимонаха Сергия Романова, которого сегодня судят церковным судом, — передает с места событий корреспондент URA.RU. К зданию епархии стянуты сотрудники полиции и казаки в униформе ЧОП с нашивками «КОБР» (казачий отряд быстрого реагирования).

По словам сторонников отца Сергия, они пришли, чтобы поддержать его. «Мы его очень любим, знаем уже 20 лет и хотим поддержать его, — заявила URA.RU одна из сторонниц отца Сергия. Хотим, что гонения на него и грязь в СМИ прекратились: у него дети, монахини — 540 сестер. Девственницы в монастыре молятся за вас, до пяти утра бьют земные поклоны».

Приверженцы схиигумена также сообщили, что ведут сбор подписей в поддержку отца Сергия — по их словам, собрано уже более 6000 подписей, а цель — набрать 100 тысяч.

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Екатеринбургская епархия ранее лишила Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха обвинял в предательстве веры, призвав его уйти в отставку.

Схиигумен был отстранен от руководства Среднеуральским женским монастырем, однако нового главу обители в монастырь не пустили преданные Сергию люди. Сейчас монастырь не подчиняется епархии и находится под прямым управлением старца. Часть монахинь покинула обитель, в том числе настоятельница, обвинившая Сергия его в расколе.

Третье заседание церковного суда над схиигуменом Сергием. Необр
«Духовная армия» отца Сергия собралась на его защиту
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Третье заседание церковного суда над схиигуменом Сергием. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Третье заседание церковного суда над схиигуменом Сергием. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Третье заседание церковного суда над схиигуменом Сергием. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Третье заседание церковного суда над схиигуменом Сергием. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Третье заседание церковного суда над схиигуменом Сергием. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Третье заседание церковного суда над схиигуменом Сергием. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Третье заседание церковного суда над схиигуменом Сергием. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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