В Екатеринбурге церковный суд решает судьбу опального отца Сергия

Схиимонаху грозит лишение сана Фото: Среднеуральский женский монастырь © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Церковный суд екатеринбургской епархии 3 июля соберется вновь, чтобы рассмотреть дело схиигумена Сергия (Романова), выступившего против патриарха, митрополита и ограничительных мер по коронавирусу. Сегодня должно состояться третье заседание по делу (процесс уже дважды переносился). По данным агентства, заседание должно начаться в 12 часов, об этом URA.RU сообщил источник в среде уральского духовенства.

По его данным, в этом раз какое-то решение все же будет принято. «По канонам церкви, человека нельзя судить церковным судом без его присутствия, но случаи неявки церковным правом также предусмотрены, — пояснил священник. — По положению о церковном суде, после трех неявок на суд без уважительной причины дело может быть рассмотрено заочно (без участия „фигуранта“)». Сам отец Сергий накануне заявил, что придет на суд, но выдвинул условие.

Ранее URA.RU публиковало прогнозы экспертов о том, что схиигумен Сергий может быть лишен сана священника. Однако, по данным агентства, в митрополии рассматривался и более мягкий вариант — лишь его схимы (статуса схимонаха). Что в итоге решит церковный суд, станет известно уже сегодня.

Два предыдущих заседания по делу схиигумена Романова, напомним, окончились ничем: на первое он пришел, но выступив, покинул его, не став отвечать на вопросы судей, а на второе и вовсе не явился). «Учитывая скандальность истории, все необходимые процедуры будут соблюдены «вплоть до запятой», — уверен собеседник агентства в среде священнослужителей.

Екатеринбургская епархия ранее лишила Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха обвинял в предательстве веры, призвав его уйти в отставку.

Схиигумен был отстранен от руководства Среднеуральским женским монастырем, однако нового главу обители в монастырь не пустили преданные Сергию люди. Сейчас монастырь не подчиняется епархии и находится под прямым управлением старца. Часть монахинь покинула обитель, в том числе настоятельница, обвинившая Сергия его в расколе.

После трех неявок церковный суд может рассмотреть дело заочно — без «фигуранта» Скриншот: Положение о церковном суде