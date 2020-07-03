В Курганской области — всплеск коронавируса

В Курганской области 3 июля подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Три дня подряд в регионе фиксируют не менее 30 новых случаев COVID-19.
«На 3 июля в Курганской области лабораторно подтверждено 35 новых случаев COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. Из них 26 обнаружили в Кургане и три в Шадринске.
Всего в регионе обнаружили 899 заболевших. По выздоровлению всего выписаны 537 человек, двое — скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Больше всего заболевших за день в Курганской области зафиксировали 21 июня. Тогда подтвердили 43 случая. Согласно коэффициенту распространения инфекции, на данный момент в регионе неблагоприятные условия для ослабления ограничений.
В Курганской области с 1 апреля начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. 30 июня разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.
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