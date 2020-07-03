В Курганской области житель Шадринска хотел убить собаку, но ее спасли соседи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Шадринска Курганской области спасли собаку от живодера, который пырнул своего пса ножом. Животное чуть не умерло на глазах у ребенка. Об этом URA.RU рассказал шадринец Дмитрий Рябов.

«Вечером 15 июня услышали визг собачий. Выбегаем в подъезд, все в крови. Пошли по следу, лежит собака. Соседи вызвали полицию», — рассказал свидетель преступления. Он добавил, что стражи порядка сразу прибыли и забрали мужчину — владельца пса, который не скрывал, что зарезал животное.

Живодер, со слов Рябова, живет на третьем этаже, а пса он увел для расправы на первом. У владельца собаки двое детей. Одни из них, 7-летний мальчик, после происшествия спустился в подъезд и переживал за собаку, опасался, что пес умрет.

Приехавшие ветеринары оказали животному помощь, рану зашили. Соседи решили оставить собаку у себя. «Занимаемся воспитанием, социализацией. Она людей очень боится. Теперь не хочется, чтобы человек остался безнаказанным, если он способен на такую жестокость», — считает Рябов.

Будет ли возбуждено дело по факту жестокого обращения с животным, соответствующий запрос направлен в УМВД России по Курганской области. На момент публикации ответа на поступило.

Спасенный шадринцами пес теперь живет у соседей