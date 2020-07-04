Отец Сергий подчеркнул, что не будет поминать патриарха в молитвах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Создатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана священника, записал видеообращение к РПЦ. Он заявил, что отказался от сана священника, однако продолжит руководить женским монастырем.

«По благословению старцев-святогорцев горы Афон отсекаю свою волю и не буду больше служить в сане священника. Буду руководить монастырем. Принимать всех желающих», — сказал схиигумен. Он добавил, игуменье Варваре (Крыгиной) нужно строить новый монастырь взамен Среднеуральского женского. В конце он подчеркнул, что не будет поминать патриарха в молитвах.

Ранее Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия (Романова) сана священника. Он отрицал коронавирус и записывал видеоролики с резкой критикой руководства РПЦ и российских властей. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы.