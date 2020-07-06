На выборы в челябинское заксобрание выдвинулись 13 партий

Прием документов в челябинское ЗСО закончен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В избирательной комиссии Челябинской области завершился прием документов для выдвижения в законодательное собрание региона кандидатов от партий и самовыдвиженцев. Как сообщили URA.RU в облизбиркоме, документы подали 13 партий.

«Прием документов завершился в 18 часов 5 июля, — уточнили в комиссии. — О намерении провести конференции по выдвижению кандидатов комиссию уведомили 14 партий». Одна из партий, «Возрождение аграрной России», должна была провести конференцию 5 июля. В тот же день представители партии уведомили облизбирком, что не будут выдвигать своих кандидатов в ЗСО.

Четыре партии освобождены от сбора подписей, так как имеют своих представителей в действующем составе заксобрания. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Списки «ЕР» возглавил губернатор Алексей Текслер, списки КПРФ — секретарь обкома Игорь Егоров, «Справедливой России» — депутат Госдумы Валерий Гартунг, ЛДПР — лидер партии Владимир Жириновский.

Таким партиям как «За правду!», Партия Роста, Партия пенсионеров, «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина», «Возрождение России» и «Общенародный союз» необходимо заручиться поддержкой избирателей. Половину подписей можно собирать через сайт госуслуг. Из этих девяти партий в трех списки на выборах возглавили федеральные лидеры. В Партии Роста во главе списков бизнес-омбудсмен Борис Титов, у «Коммунистов России» — Максим Сурайкин, у партии «За правду» — писатель Захар Прилепин.

Выборы в ЗСО состоятся 13 сентября. Жителям области предстоит выбрать 60 депутатов, их них половину по партийным спискам.