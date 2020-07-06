Собчак объяснила, почему адвокат не сможет «отмазать» Ефремова

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП, Эльман Пашаев не смог решить вопрос с администрацией президента России. Об этом заявила телеведущая Ксения Собчак.
«Мои источники говорят, что этого адвоката взяли потому, что он пообещал решить вопрос с АП, чтобы Мишу не посадили», — написала Собчак в своем Telegram-канале.
За это, по словам Собчак, Ефремов должен был читать свои стихи и сказать речь про Владимира Путина. Однако договориться Пашаеву не удалось. «Теперь он приходит и говорит: вопрос решить не удалось. Позиция власти — срок будет», — отметила телеведущая.
8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. В момент аварии актер был пьян. Родственники погибшего водителя отказываются от компенсации, несмотря на заявления адвоката артиста Пашаева. Сам актер от переживаний перенес сердечный приступ. Адвокат актера Эльман Пашаев намекнул, что актер мог быть в автомобиле не один, добавив, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП. При этом в следствии знают, что в момент аварии Ефремов был в машине один.
Ранее Ефремов рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. По словам артиста, ничего против личности главы государства он не имеет. Кроме этого, Ефремов отметил вклад главы государства в культуру.
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