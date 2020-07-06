Жители соседнего Казахстана скупили все градусники и лекарства в аптеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 июля — 208-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 118-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 11 577 384 случаев заражения коронавирусом (+5 189 за минувшую ночь). Скончались 536 886 пациентов с COVID-19 (+84), 6 531 414 инфицированных выздоровели (+4 358).

Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в США — 2 982 928 млн человек. На втором месте находится Бразилия (1 604 585), Россию в этой «тройке лидеров» минувшей ночью потеснила Индия, где выявлено 697 836 случаев заболевания. В РФ отмечено 681 519 заболевших, а в Великобритании COVID-19 заболели чуть больше 313 тысяч человек.

Лекарство от коронавируса

ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса. Как заявила главный специалист организации Сумия Сваминатан, в ВОЗ ожидают результатов испытания авифавира. Она также надеется на сотрудничество с российскими учеными в рамках «Тестов солидарности» для разработчиков вакцин.

Эксперт по международному здравоохранению и лекарственным препаратам Николай Крючков заявил, что лекарство, которое скупал президент США Дональд Трамп, может снизить тяжесть болезни, однако не вылечит от коронавируса . По его словам, «Ремдесивир» не панацея от нового вируса, но он вполне может снизить тяжесть болезни.

Ситуация в России

В России на фоне ослабления карантинных мер число зараженных коронавирусом начало увеличиваться. На данный момент коронавирус подтвердился у 681 519 россиян, из них почти 452 тысячи человек вылечились, погибли 10 186 пациентов российских клиник.

У россиян вернулся интерес к дальневосточным гектарам после ослабления карантина. Как отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Сергей Ховрат, если в марте с введением ограничений наблюдалось снижение динамики, то за последний месяц поступило около одной тысячи заявлений на приобретение участка и столько же оформляется документов для пользования землей.

Вирусолог Павел Волчков спрогнозировал, что второй волны коронавируса в Москве не будет, так как иммунитет к коронавирусу приобрели около 60% москвичей. По его словам, прирост инфицированных в Москве прекратится к началу августа, а уже к концу месяца достигнет нулевых значений. В Санкт-Петербурге с 6 июля открываются музеи , выставочные залы и фитнес-центры, однако посещать их можно только со всеми мерами предосторожности: соблюдая социальную дистанцию и масочный режим.

Ситуация в мире

Китаю грозит новая эпидемия. На этот раз бубонная чума, один из жителей страны попал в клинику с таким диагнозом. Отмечается, что в городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что до РФ эта эпидемия не доберется, так как спецслужбы восточных стран смогут остановить распространение болезни. «Там реальный карантин — войска и все прочее, потому что это особо опасная инфекция», — отметил специалист.

В Казахстане другая напасть: из-за коронавируса возник дефицит лекарств и градусников. По данным правительства, люди массово скупают препараты. Если раньше в стране продавали 100 тысяч градусников за год, то теперь же такое количество выкупили за неделю.

На севере Италии ученые выделили два разных штамма коронавируса . Проведенные исследования также указывают, что вирус уже был распространен в середине января. Ученые из 32 стран выдвинули ВОЗ требование признать передачу коронавируса по воздуху. По их убеждению, малейшие частицы с вирусом могут задерживаться в воздухе длительное время, что значительно облегчает распространение инфекции по всему миру. Если организация учтет требования ученых, то придется серьезно пересмотреть существующие эпидемиологические меры.

Прогнозы и мнения экспертов

Коронавирус нового типа, скорее всего, не вышел из лаборатории в Китае, а находился во всем мире задолго до этого в спящем состоянии и проявился при определенном сочетании природных факторов, считает старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон. Он заявил, что из разных континентов приходит все больше свидетельств того, что вирус находился в различных странах, прежде чем проявился в Азии. Между тем, как утверждает The Sunday Times, образцы потенциально смертельного вируса больше шести лет хранились в Уханьском институте вирусологии, и еще в 2012 году от него могли умереть в Китае три человека.