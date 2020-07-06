Замену скандальному мэру в ЯНАО найдут не раньше октября

Уволившемуся в результате коррупционного скандала главе поселка Лонгъюган Надымского района ЯНАО Адилю Магерамову преемника будут искать не раньше октября этого года. Как рассказали URA.RU в районной администрации, имя нового главы станет известно только после муниципальной реформы.
«Когда будет назначен глава муниципального округа, определятся и главы поселковых администраций, — рассказал корреспонденту официальный представитель Надымского района Елена Крысина. — Это октябрь текущего года». Агентству удалось выяснить, что последние две недели руководят администрацией даже не заместители Магерамова, а начальник финансово-экономического отдела Марина Абакумова.
По данным райадминистрации, Магерамов сложил полномочия 23 июня, то есть спустя пять дней после заявления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на заседании окружной антикоррупционной комиссии. По словам главы региона, проверки в Лонгъюгане подтвердили нарушения, допущенные под руководством Магерамова.
Ранее URA.RU сообщало о знаковом назначении бывшего вице-спикера ямальского Заксобрания Дмитрия Жаромских на должность первого зама главы Надымского района Леонида Дяченко. При этом инсайдеры агентства уверены: новый замглавы — потенциальный преемник действующего мэра, а значит, именно ему придется определяться с руководством и в Лонгъюгане.
Три района ЯНАО — Надымский, Пуровский и Тазовский — в этом году должны будут завершить начатую муниципальную реформу. В ходе преобразований штаты чиновников поселковых администраций планируется сократить, замкнув подчиненность поселений напрямую на райцентры.
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