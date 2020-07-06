Замену скандальному мэру в ЯНАО найдут не раньше октября

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Три района ЯНАО — Надымский, Пуровский и Тазовский — в этом году должны будут завершить начатую муниципальную реформу. В ходе преобразований штаты чиновников поселковых администраций планируется сократить, замкнув подчиненность поселений напрямую на райцентры.

Ранее URA.RU сообщало о знаковом назначении бывшего вице-спикера ямальского Заксобрания Дмитрия Жаромских на должность первого зама главы Надымского района Леонида Дяченко. При этом инсайдеры агентства уверены: новый замглавы — потенциальный преемник действующего мэра, а значит, именно ему придется определяться с руководством и в Лонгъюгане.

По данным райадминистрации, Магерамов сложил полномочия 23 июня, то есть спустя пять дней после заявления губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на заседании окружной антикоррупционной комиссии. По словам главы региона, проверки в Лонгъюгане подтвердили нарушения , допущенные под руководством Магерамова.

«Когда будет назначен глава муниципального округа, определятся и главы поселковых администраций, — рассказал корреспонденту официальный представитель Надымского района Елена Крысина. — Это октябрь текущего года». Агентству удалось выяснить, что последние две недели руководят администрацией даже не заместители Магерамова, а начальник финансово-экономического отдела Марина Абакумова.

Уволившемуся в результате коррупционного скандала главе поселка Лонгъюган Надымского района ЯНАО Адилю Магерамову преемника будут искать не раньше октября этого года. Как рассказали URA.RU в районной администрации, имя нового главы станет известно только после муниципальной реформы.

Решать вопрос с главой Лонгъюгана предстоит Дмитрию Жаромских после окончания реформы в районе Фото: Дмитрий Жаромских, Instagram

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