05 июля 2020
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В центре Кургана на месяц закроют движение на перекрестке

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы Водного союза. Курган, ремонтные работы
Движение перекроют из-за ремонтных работ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 7 июля по 7 августа закроют движение на перекрестке улиц К. Маркса и Савельева. Об этом сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«На пересечении улиц К. Маркса и Савельева с 09-00 7 июля до 21-00 7 августа будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по данному перекрестку», — рассказали в компании. Движение перекроют из-за аварийного ремонта самотечного коллектора диаметром 1000 мм.

В компании добавили, что на время работ услуги водоснабжения и водоотведения будут оказываться в штатном режиме. На ул. К. Маркса установят временную перекачивающую станцию, которая обеспечит прохождение стоков по аварийному участку.

В Кургане полностью изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Из-за экономически необоснованного тарифа «Водный Союз» отменил на 2020 год все плановые ремонты сетей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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