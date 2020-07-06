Медведев решил, кто напишет законы по поправкам в Конституцию

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев указал на ответственность, которая лежит на ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Фракция «Единой России» в Госдуме подготовит законопроекты по поправкам в Конституцию РФ. Данную задачу им поручил председатель партии Дмитрий Медведев.

В ходе онлайн-совещания Совета руководителей фракции «Единой России» члены партии обсудили итоги общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию и предстоящие изменение законодательства. В обсуждении участвовали руководители региональных отделений партии, фракций в заксобраниях и представительных органах. «На „Единой России“ лежит основная ответственность за законодательное обеспечение поправок в Конституцию РФ», — заявил Медведев.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов также отметил, что партия также намерена провести в российских регионах общественное обсуждение поправок. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, в свою очередь, предложил сделать поправки в Конституцию, одобренные жителями российских регионов, основой народной программы партии.

Ранее о начале масштабной работы по изменению законодательства России заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что «речь идет о качественном развитии всей законодательной базы страны». Изменения предстоит внести в порядка ста законов. В социальной сфере это обеспечение гарантий пенсий и пособий, защиты института семьи и вопросов образования. Также ряд поправок касается организации публичной власти и правил проведения выборов. Еще одна сфера, которая требует законодательных изменений — это безопасность и неприкосновенность территорий страны. Изменения также коснутся сферы предпринимательства, развития НКО и институтов гражданского общества.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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