Чиновники намерены отдыхать пару недель, но некоторым хватило и трех дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Высокопоставленные чиновники из регионов УрФО, которые курировали подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию, с понедельника ушли в отпуск, рассказывают инсайдеры URA.RU.

В уральском полпредстве в отпуск ушел заместитель полпреда Борис Кириллов, который курирует сектор внутренней политики. Кириллов подтвердил, что отдыхает на Урале — «в Екатеринбурге и окрестностях».

Среди подчиненных Евгения Куйвашева отпускников оказалось не так много. Результаты голосования не на посту отмечал первый замгубернатора Алексей Орлов — чиновник, который не был плотно погружен в процесс подготовки, не был на работе в конце прошлой недели и начале этой, но уже во вторник вернется к делам, утверждают в правительстве. В отпуск после подведения итогов главной кампании года ушел и вице-губернатор Сергей Бидонько. Правда, чиновник вынужден проводить его дома, так как у одного из его родственников подтвердился коронавирус.

В большой тюменской «матрешке» в отпуск ушла политический вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова, информацию URA.RU подтвердили в приемной. Источник URA.RU в правительстве ХМАО сообщил, что после окончания голосования по обновлению Конституции никто из руководителей внутриполитического блока в отпуск не уйдет. «Впереди старт губернаторской избирательной кампании. Поэтому об отдыхе можно будет подумать после единого дня голосования», — прокомментировал инсайдер. Все вице- и замгубернаторы в Тюменской области также на постах. Отпуска, возможно, у них будут позже, знает инсайдер.

Источник в резиденции челябинского губернатора сообщил URA.RU, что было принято решение поощрить плановым отпуском глав территорий, где зарегистрирована самая высокая явка на голосовании. «Среди них, к примеру, мэр Южноуральска Александр Лазарев и мэр Троицка Александр Виноградов и несколько других глав, — пояснил источник. — Кто-то взял отпуск на неделю, кто-то на две». В плановый отпуск, запланированный еще в декабре, ушел и вице-губернатор Евгений Голицын.