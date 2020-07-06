Следствие определилось с обвинением для Ефремова

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Спектакль
В суде предъявили обвинение Михаилу Ефремову в окончательной редакции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актеру Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение после смертельного ДТП. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд», — сказал Пашаев в беседе с ТАСС. Ефремову вменяют 4 часть статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Эта статья предполагает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Расследование почти закончено, объем материалов уголовного дела составил пять томов. Потерпевшие начнут знакомиться с ним только на следующей неделе. Ефремов так и не признал свою вину.

Адвокат Михаила Ефремова 3 июля заявил, что актер не совершал преступления. Подробности Пашаев давать отказался.

ДТП произошло 8 июня. Ефремов, предположительно, вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель пострадавшей Lada Сергей Захаров скончался на следующий день. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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