Следствие определилось с обвинением для Ефремова

Актеру Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение после смертельного ДТП. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
«Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд», — сказал Пашаев в беседе с ТАСС. Ефремову вменяют 4 часть статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Эта статья предполагает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Расследование почти закончено, объем материалов уголовного дела составил пять томов. Потерпевшие начнут знакомиться с ним только на следующей неделе. Ефремов так и не признал свою вину.
Адвокат Михаила Ефремова 3 июля заявил, что актер не совершал преступления. Подробности Пашаев давать отказался.
ДТП произошло 8 июня. Ефремов, предположительно, вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель пострадавшей Lada Сергей Захаров скончался на следующий день. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян.
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