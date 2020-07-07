В России резко выросло число смертей пациентов с коронавирусом

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Всего на сегодняшний день в России подтверждено 463 880 случаев заражения COVID-19. Сутками ранее было зафиксировано 135 новых случаев смерти. Всего скончались, согласно официальным данным, 10 494 россиян.

В Свердловской области коронавирус подтвердился у 226 человек, в Челябинской — у 138, в Курганской обнаружено 58 случаев, в Тюменской — 78 новых больных. В ЯНАО зафиксировано 189 новых случаев, в Пермском крае 52 заразившихся.

«За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. По данным штаба, вылечились за последние сутки 9 551 человек, скончалось 198. На первом месте по количеству новых случаев за сутки остается Москва (+629), на втором месте ХМАО (+283), на третьем Санкт-Петербург (+278).

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6 368 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 694 230 человек. Умерло за сутки 198 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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