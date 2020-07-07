В Тюмени подполковник полиции на грани увольнения из-за банкета

Александр Лукашенко может лишиться должности из-за вечеринки в честь дня ГИБДД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В отделе УМВД Уватского района Тюменской области началась служебная проверка, которая может обернуться для его руководителя Александра Лукашенко санкциями и даже стоить ему должности. Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Причиной проверки стала информация о тайной вечеринке в честь дня ГИБДД на берегу Иртыша.

«Сегодня рано утром в Уват прибыли специалисты, которые уже начали процедуру», — отмечает инсайдер. По его информации, проверяющие будут искать доказательства организованного руководством банкета, а также источник финансирования мероприятия. Ситуация осложняется тем, что, по данным еще одного инсайдера, двое присутствовавших на вечеринке полицейских, были отправлены на самоизоляцию — 6 июля у их родственников якобы пришел положительный анализ на коронавирус. «Если проверка найдет нарушения, начальник отдела может даже быть уволен», — подтверждает второй источник URA.RU в правоохранительных органах.

При этом инсайдеры утверждают, что Лукашенко не может рассчитывать на поддержку подчиненных — отношения с коллективом у него якобы очень испорчены. «Сотрудникам не нравится, что он позволяет себе разговаривать с подчиненными матом, обзывает и унижает их прилюдно. Кроме того, были прецеденты, когда подчиненные судились с ним из-за зарплат и несправедливых по их мнению распоряжений», — передает он.

По данным третьего инсайдера, в ходе проверки Лукашенко могут припомнить и старые неоднозначные истории, связанные с его руководством. «В 2012 году жители Исетского района обвиняли его в превышении полномочий и использовании служебного положения, жаловались даже в прокуратуру, однако все затихло. А в 2016 году в Тюмени прямо в участке застрелился „лучший участковый — 2015“ Рустам Гиндуллин, до этого работавший в Уватском районе. Ходили слухи, что он перевелся в областной центр из-за давления Лукашенко», — утверждает он. В 2019 стало известно, что начальник отдела УМВД зарегистрировал на свой автомобиль «красивый» госномер *111*. В 2019 же году за вымогательство взятки был задержат сотрудник уватской полиции, по версии некоторых источников его к этому подтолкнул начальник отдела.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию о проверке пока не прокомментировали. Ранее URA.RU сообщало, что отдел УМВД по Уватскому району провел тайную вечеринку на берегу реки Иртыш в поселке Кирсарай.