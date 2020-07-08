В РПЦ открестились от скандала вокруг захвата монастыря на Урале

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Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию. После того, как РПЦ объявила о церковном суде над схиигуменом, он захватил Среднеуральский женский монастырь , а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку . Позже стало известно, что выгнать Сергия из монастыря практически невозможно — он там прописан .

Собеседник издания отметил, что не стал бы использовать такую формулировку, поскольку речь идет о конкретном человеке, с которым последние полтора-два года происходят «радикальные изменения». Легойда предположил, что на схиигумена негативное влияние оказало его активное присутствие в информационном пространстве.

«Это история епархиальная и на уровне епархии должна получить разрешение», — сказал Легойда в интервью «Комсомольской правде», отвечая на вопрос, почему отец Сергий и его сторонники «вытворяют то, что хотят».

Скандал вокруг схиигумена Сергия и захвата Среднеуральского женского монастыря является епархиальной историй и должна решаться на этом уровне. Такое заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Скандал вокруг схиигумена Сергия должен решаться на епархиальном уровне, считает Владимир Легойда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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