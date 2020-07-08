07 июля 2020

В РПЦ открестились от скандала вокруг захвата монастыря на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий, сергий романов
Скандал вокруг схиигумена Сергия должен решаться на епархиальном уровне, считает Владимир Легойда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Скандал вокруг схиигумена Сергия и захвата Среднеуральского женского монастыря является епархиальной историй и должна решаться на этом уровне. Такое заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Это история епархиальная и на уровне епархии должна получить разрешение», — сказал Легойда в интервью «Комсомольской правде», отвечая на вопрос, почему отец Сергий и его сторонники «вытворяют то, что хотят».

Собеседник издания отметил, что не стал бы использовать такую формулировку, поскольку речь идет о конкретном человеке, с которым последние полтора-два года происходят «радикальные изменения». Легойда предположил, что на схиигумена негативное влияние оказало его активное присутствие в информационном пространстве.

Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию. После того, как РПЦ объявила о церковном суде над схиигуменом, он захватил Среднеуральский женский монастырь, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку. Позже стало известно, что выгнать Сергия из монастыря практически невозможно — он там прописан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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