Они перекрыли все входы в обитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На охрану Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» встали казаки. Об этом URA.RU сообщил один из жителей монастыря. Среди казаков есть те, кто участвовал в противостоянии с любителями автогонок на озере Балтым, а также члены Союза добровольцев Донбасса, принимавшие участие в боевых действиях в Луганской и Донецкой республиках.

Казаки приехали в монастырь по призыву его основателя — схиигумена Сергия (Романова), который накануне заявил, что опасается захвата. Сейчас все входы в обитель перекрыты служивыми, их более десятка. «Нас много не бывает, но и мало не покажется», — пошутил один из них. По его словам, задача, поставленная перед казаками — не допустить провокаций.

«Ситуация вокруг монастыря, как вы знаете, сложная, но благодаря нам обитель продолжает жить обычной жизнью, — рассказал казак. — Идут службы, приезжают паломники».

Ранее URA.RU сообщало, что в Среднуральский женский монастырь, основанный экс-духовником Натальи Поклонской отцом Сеергием (Романовым) назначен новый священник — протоиерей Георгий (Викторов). Но когда он прибыл туда накануне, насельники монастыря не пустили его внутрь. При этом, по некоторым данным, территорию обители покинула настоятельница и ближайшая сподвижница отца Сергия матушка Варвара (Крынина).

Сам отец Сергий заявил ранее, что покинет монастырь только поневоле. «Вам придется нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией», — обратился он к митрополиту екатеринбургскому Кириллу. 15 июня схимонах явился на церковный суд над самим собой, но, выступив с речью, не стал отвечать на вопросы судей и покинул заседание — рассмотрение дела о лишении его священного сана отложено.

Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы — полиция усмотрела в этом признаки экстремизма, прокуратура возбуждает против него административное дело. В следующих роликах монах заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы и обвинил, патриарха, священный синод и епископов в предательстве веры.