РПЦ не сможет выселить отца Сергия из женского монастыря

Сергий имеет прописку в женском монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Представители Екатеринбургской метрополии, заявившие о том, что бывший схиигумен Сергий должен покинуть территорию Среднеуральского женского монастыря, не имеют права его оттуда выселить. В суде Верхней Пышмы при рассмотрении дела о распространении Сергием фейков о коронавирусе был озвучен адрес, по которому зарегистрирован бывший священник — г. Среднеуральск, Северный проезд, 15. Это адрес Среднеуральского женского монастыря.

«Надо разбираться, на каких условиях ему была предоставлена там регистрация. Но в любом случае без решения суда никто не имеет права его оттуда выселить, так как это его единственное жилье. В случае вынесения такого судебного решения, ему обязаны предоставить другую жилплощадь», — прокомментировал URA.RU Павел Бабиков, руководитель адвокатского бюро «Бабиков и партнеры».

Ранее URA.RU писало, что 3 июля решением церковного суда схиигумен Сергий Романов был лишен церковного сана. При этом руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло заявил, что Сергий должен покинуть территорию Среднеуральского женского монастыря. Он исключил силовой вариант развития событий, и надеется, что Сергий добровольно уйдет из обители. Как теперь выяснилось, келья в монастыре является единственным жильем Сергия, и церковь, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, не имеет права требовать от него покинуть территорию.

Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря, главу секты царебожников Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию. Сергий призвал прихожан нарушать режим самоизоляции и выходить на улицу. Еще Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После того, как РПЦ объявила о церковном суде над схиигуменом, он захватил Среднеуральский женский монастырь, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку. По решению суда Верхней Пышмы Сергий Романов за распространение фейков о коронавирусе приговорен к штрафу 90 тысяч рублей. После лишения сана Сергий открыл монастырь для посетителей, но категорически заявил, что не уйдет из него, останется там руководить, а официальная настоятельница монастыря Варвара, по его словам, пусть ищет себе другой монастырь.