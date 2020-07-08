Нарколог: почему пиво в жару может стать опасным

Алкоголь при любых обстоятельствах повышает риск получить травму, а в летний зной — особенно, сказал Алексей Казанцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Распитие алкоголя в жаркую погоду может привести к серьезным травмам. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев отметил, что при употреблении легких напитков, например пива, люди зачастую компенсируют небольшую крепость количеством выпитого.

«Довольно часто в жару человек в состоянии алкогольного опьянения пытается охладиться, прыгает в фонтаны, различные водоемы, не зная глубины, не рассчитывая свои силы», — цитирует радио Sputnik Казанцева. По его словам, человек в состоянии алкогольного опьянения может попасть в ДТП, даже не находясь за рулем, или уснуть на земле, что может привести к пневмонии.

Пиво или сидр — слабогазированные напитки, которые быстрее всасываются в желудке, подчеркнул нарколог. Он отметил, что из-за этого свойства быстрее наступает опьянение. Если нет возможности отказаться от алкоголя в жару, Казанцев советует остановиться на негазированных слабоалкогольных напитках и пить в умеренных дозах.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выдвинул предположение, что для увеличения продолжительности жизни россиян следует активнее бороться с алкоголизмом и курением. Тем временем в Минпромторге РФ разработали законопроект, по которому рядом с медицинскими учреждениями могут разрешить розничную торговлю алкоголем. Согласно документу, регионы страны наделят правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

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