07 июля 2020
06 июля 2020

Курганская область не может снизить число новых заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская акция добрых дел #МыВместе. Курган, врач, скорая медицинская помощь
Всего в регионе от коронавируса вылечили 661 пациента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области 8 июля подтвердился 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. В этот день повторился рекорд 7 июля по количеству новых зараженных в области за день, когда также зарегистрировали 61 новый случай.

«На 8 июля в Курганской области лабораторно подтвержден 61 новый случай COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане подтвердили 39 случаев, один — в Шадринске. Остальные заболевшие из Каргапольского, Кетовского, Куртамышского, Шатровского, Шумихинского, Сафакулевского, Петуховского, Варгашинского, Шадринского, Альменевского районов.

С начала эпидемии в области выявили 1180 заболевших. По выздоровлению выписан 661 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Ситуация в регионе развивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области ввели 1 апреля, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. А 30 июня власти разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...