Курганская область не может снизить число новых заболевших COVID

В Курганской области 8 июля подтвердился 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. В этот день повторился рекорд 7 июля по количеству новых зараженных в области за день, когда также зарегистрировали 61 новый случай.
«На 8 июля в Курганской области лабораторно подтвержден 61 новый случай COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане подтвердили 39 случаев, один — в Шадринске. Остальные заболевшие из Каргапольского, Кетовского, Куртамышского, Шатровского, Шумихинского, Сафакулевского, Петуховского, Варгашинского, Шадринского, Альменевского районов.
С начала эпидемии в области выявили 1180 заболевших. По выздоровлению выписан 661 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Ситуация в регионе развивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области ввели 1 апреля, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. А 30 июня власти разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.
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