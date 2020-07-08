Курганские больницы не справляются с наплывом пациентов

Очереди пациентов увеличились из-за создания инфекционного госпиталя в одной из больниц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Посетители бесплатных и платных больниц Кургана обратили внимание на большие очереди, которые увеличились с начала введения мер, связанных с угрозой коронавируса. Департамент здравоохранения Курганской области подтвердил увеличение количества посетителей в одной из больниц Кургана.

«Очередь за талонам и в регистратору заняла в 9:45, была 202-й, 1,5 часа пролетели незаметно, причем к терапевту записали через неделю!» — сообщила в соцсетях одна из жительниц Кургана, которая посетила поликлинику №1. Другой житель города сообщил URA.RU, что наблюдал большие очереди даже в платных больницах, чего там раньше не было.

Девушке ответили представители областного департамента здравоохранения: «В связи со сложившейся в регионе эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, а также созданием на базе ГБУ „Курганская больница №2“ инфекционного госпиталя, временно, со 2 апреля 2020 года население, прикрепленное к поликлинике ГБУ „Курганская больница №2“ обслуживается в ГБУ „Курганская поликлиника №1“». В медучреждении общая численность обслуживаемого населения выросла с 7,5 тысяч до 33 тысяч человек. В больнице работают дополнительные регистратор и администратор, открыты дополнительные окна.

1 апреля в Курганской области из-за угрозы распространения коронавируса ввели режим самоизоляции, сейчас он действует для лиц старше 65 лет. На 8 июля в регионе коронавирус обнаружили у 1180 человек. Из них: 661 пациент выздоровел, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. 7 июля в области было свободно 45% коечного фонда.