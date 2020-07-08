Продуктовые наборы для детей в ЯНАО разрешили заменять деньгами

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Весной 2020 года в ЯНАО в период вынужденной самоизоляции по коронавирусу и перевода школ на дистанционное обучение в качестве одной из мер социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей учащимся также предоставлялись продуктовые наборы вместо школьного питания. При этом вопроса о замене продуктов на деньги тогда никто не ставил.

Представители надзорного органа пояснили, что жительница Губкинского лично обратилась к зампрокурора ЯНАО Владимиру Мартынову. Женщина воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья и получает от школы продуктовые наборы, однако это не всегда удобно, в связи с чем заявительница просила помочь с их заменой на деньги.

Прокуратурой были подготовлены изменения в правовые акты органов местного самоуправления. Поправки, в соответствии с которыми родители получили законное право на получение денежной компенсации вместо продуктовых наборов, были приняты.

«Действующее Положение об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, не предусматривало денежную компенсацию двухразового питания для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому», — сообщили в надзорном ведомстве. В прокуратуре посчитали, что у родителей таких учащихся должна существовать возможность выбора.

Вместо продуктовых наборов, которые положены детям, обучающимся на дому, их родители смогут получать денежную компенсацию. К такому выводу пришла прокуратура ЯНАО, рассмотревшая обращение жительницы Губкинского.

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