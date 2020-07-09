Онищенко оценил идею отказа от линеек 1 сентября

Линейки для школьников 1 сентября следует провести в обычном режиме. Так считает первый зампред комитета Госдумы по образованию науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в новом учебном году школы не станут проводить линейки 1 сентября. По его словам, День знаний проведут в другом формате. Однако министр выразил надежду, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс.
«Нельзя лишать детей праздника», — цитирует Онищенко Nation News.
Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране до начала осени может измениться. По мнению бывшего санитарного врача, вопрос проведения линеек должны региональные власти. Он подчеркнул, что для школьников подобные мероприятия очень важны, они дают детям правильный настрой перед началом учебного года.
В Минпросвещения также сообщали, что после пандемии коронавируса традиционное образование в России продолжат объединять с дистанционным. По мнению министра, в стране зарождается «новая дидактика», на пороге которой находится российская система образования.
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