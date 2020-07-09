Спасение «ВСМПО-Ависма» от кризиса доверили начальникам цехов

В разработке стратегии развития предприятия на ближайшие десять лет примут участие начальники цехов и лидеры профсоюзов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Начальники цехов, лидеры профсоюзов и руководители корпорации «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) примут участие в разработке стратегии развития предприятия на ближайшие десять лет. Об этом во время встречи с управленческим активом города заявил зампредседателя совета директоров ВСМПО Михаил Шелков.

«Руководителям необходимо использовать ближайшее время для выработки краткосрочных мероприятий, обеспечивающих сохранение позиций корпорации на мировых рынках, сохранение кадрового потенциала и социальной стабильности в городах Верхняя Салда и Березники, а также приступить к разработке плана развития компании на десятилетний период», — говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Во время встречи Шелков представил нового гендиректора «ВСМПО-Ависма» Сергея Степанова. Последний отметил сложность сложившейся ситуации в корпорации, но назвал ее рабочей. «Присутствующие на встрече руководители высказали свои предложения и пожелания, направленные на стабильную работу предприятия», — уточнили в пресс-службе. Участники встречи также коснулись проблем в системах образования и здравоохранения, а также необходимости создания комфортной городской среды в Верхней Салде.

Ранее источники URA.RU сообщили, что во время встречи Шелков прозрачно намекнул, что не хочет видеть мэра Верхней Салды Михаила Савченко на занимаемой должности из-за коррупционных обвинений в адрес чиновника. В декларации о доходах градоначальник забыл указать 1,4 миллиона рублей дохода от продажи машины и дачного дома. Кроме того, его зам по финансам Ирина Колпакова совмещала работу с постом советника топ-менеджера «ВСМПО».

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Корпорация входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.