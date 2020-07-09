Росздравнадзор судится с уральским производителем аппаратов ИВЛ. Его техника горела в больницах

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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких
Проблемы были выявлены во время внеплановой выездной проверки предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Управление Росздравнадзора по Свердловской области подало два иска об административных нарушениях в работе Уральского приборостроительного завода, создающего аппараты ИВЛ «Авента-М». Проблемы были выявлены во время внеплановой выездной проверки предприятия. Об этом URA.RU сообщила глава надзорного органа Оксана Федосеева.

«В результате проверки выявлены нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, а также нарушения требований в сфере обращений медицинских изделий. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений, составлены протоколы об административном правонарушении», — уточнила Федосеева.

По данным картотеки Свердловского арбитражного суда, управление Росздравнадзора по Свердловской области подало два заявление о привлечении к административной ответственности Уральского приборостроительного завода. Оба иска приняты к производству. Заседание по первому назначено на 28 июля, по второму — на 24 августа.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» (завод входит в структуру КРЭТ) не удалось.

Ранее Росздравнадзор уже сообщал о нарушениях в работе Уральского приборостроительного завода. Предварительно считается, что проблемы не связаны с возгораниями техники в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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