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Ранее Росздравнадзор уже сообщал о нарушениях в работе Уральского приборостроительного завода . Предварительно считается, что проблемы не связаны с возгораниями техники в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» (завод входит в структуру КРЭТ) не удалось.

По данным картотеки Свердловского арбитражного суда, управление Росздравнадзора по Свердловской области подало два заявление о привлечении к административной ответственности Уральского приборостроительного завода. Оба иска приняты к производству. Заседание по первому назначено на 28 июля, по второму — на 24 августа.

«В результате проверки выявлены нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, а также нарушения требований в сфере обращений медицинских изделий. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений, составлены протоколы об административном правонарушении», — уточнила Федосеева.

Управление Росздравнадзора по Свердловской области подало два иска об административных нарушениях в работе Уральского приборостроительного завода, создающего аппараты ИВЛ «Авента-М». Проблемы были выявлены во время внеплановой выездной проверки предприятия. Об этом URA.RU сообщила глава надзорного органа Оксана Федосеева.

Проблемы были выявлены во время внеплановой выездной проверки предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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