Избирком ЯНАО зарегистрировал списки от двух оппозиционных партий

Глава избиркома ЯНАО Андрей Гиберт назвал крайний срок выдвижения кандидатов Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Две оппозиционных партии — ЛДПР и КПРФ — подали на утверждение в избирательную комиссию ЯНАО списки кандидатов в законодательное собрание по одномандатным округам. До конца следующей недели выдвинутые кандидаты должны будут предоставить необходимые для их регистрации документы.

«Кандидаты, выдвинутые в составе списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, должны до 18:00 18 июля представить в окружные избирательные комиссии соответствующие документы, — сообщает пресс-служба избиркома. — Сведения, указанные в представленных кандидатами документах, будут направлены ОИК в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности». По данным комиссии, коммунисты выдвинули семерых кандидатов-одномандатников, либерал-демократы — одиннадцать.

Между тем, не подавшим пока заявления на выдвижение политикам, в избиркоме напомнили: крайний срок для представления документов — 18:00 13 июля. «Надеюсь, все кандидаты и избирательные объединения, желающие принимать участие в кампании, представят документы в соответствующие комиссии в срок», — отметил председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт.

При этом если КПРФ ранее раскрыла итоги проведенной региональной партконференции, то ЛДПР и «Справедливая Россия» делать этого не торопятся. В беседе с корреспондентом URA.RU региональный координатор партии Денис Садовников пообещал дать комментарии позже, сославшись на некую «партийную установку», в соответствии с которой информация о кандидатах будет раскрыта после выдвижения всех кандидатов.

Ранее аналогичную позицию в разговоре с URA.RU обозначил и руководитель реготделения «Справедливой России» Максим Лазарев, свои списки кандидатов партия также раскрывать не торопится. Ранее стало известно, что от участия в кампании отказались партия «За Правду!» писателя Захара Прилепина и всероссийское политическое движение «Родина».

Что касается парламентского большинства, то оно в любом случае серьезно обновится. Реготделение «Единой России» выдвинуло своих кандидатов днем раньше.