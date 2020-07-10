На благоустройство Тобольска потратят более миллиарда рублей
На благоустройство Тобольска и ремонт дорог выделили 1 млрд рублей, тоболяки удивились счетам за уборку снега, в регионе ликвидируют незаконные свалки, прокуратура инициировала проверку по факту массовой гибели рыбы. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:
На улучшение Тобольска потратят миллиард рублей
- Более 1 млрд рублей потратят на благоустройство города и ремонт дорог в Тобольске в 2020 году. Сейчас по пяти объектам выполняются проектные работы.
- Будут реконструирована многофункциональная площадка в мкр. Менделеево, проложены тротуары и пешеходные дорожки с газонами. Построены парковки и мачты уличного освещения возле спортивного центра «Тобол».
Тоболякам пришли июльские счета на уборку снега
- Жителям Тобольска в июле выставили счет за уборку снега в мае и июне. По словам одной из жительниц Тобольска, за уборку снега в конце весны и в первый летний месяц управляющая компания потребовала с нее около 140 рублей.
- В управляющей компании пояснили, что общая сумма услуги раскидывается равными платежами на весь год.
В Уватском районе ликвидируют свалки
- Лишь четыре полигона ТБО в Увате, Ивановке, Першино и Демьянском работают в Уватском районе по новой схеме утилизации. Остальные свалки, в том числе в Туртасе, подлежат ликвидации. Об этом заявил глава района Сергей Путмин на выездном совещании.
- Власти отмечают, что из-за недобросовестных селян, которые незаконно вывозят отходы, создается неблагоприятная экологическая обстановка.
Прокуратура займется экологической катастрофой
- Тюменская региональная прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы в озере Андреевском в Тобольском районе.
- Силовики обратили внимание на эту проблему после публикации на URA.RU.
- Местные жители сообщали, что водоем покрылся зеленой пеной и там начался мор рыбы. Они опасаются, что зараженная вода через реку Алымку попадет к ним в питьевую колонку.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «