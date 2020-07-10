09 июля 2020
08 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 10 июля. Тобольск благоустроят за миллиард рублей, прокуратура занялась делом о загрязнении озера

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет трех дум Тюменской области. Тобольск, тобольск
На благоустройство Тобольска потратят более миллиарда рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На благоустройство Тобольска и ремонт дорог выделили 1 млрд рублей, тоболяки удивились счетам за уборку снега, в регионе ликвидируют незаконные свалки, прокуратура инициировала проверку по факту массовой гибели рыбы. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:

На улучшение Тобольска потратят миллиард рублей

  • Более 1 млрд рублей потратят на благоустройство города и ремонт дорог в Тобольске в 2020 году. Сейчас по пяти объектам выполняются проектные работы.
  • Будут реконструирована многофункциональная площадка в мкр. Менделеево, проложены тротуары и пешеходные дорожки с газонами. Построены парковки и мачты уличного освещения возле спортивного центра «Тобол».

Тоболякам пришли июльские счета на уборку снега

  • Жителям Тобольска в июле выставили счет за уборку снега в мае и июне. По словам одной из жительниц Тобольска, за уборку снега в конце весны и в первый летний месяц управляющая компания потребовала с нее около 140 рублей.
  • В управляющей компании пояснили, что общая сумма услуги раскидывается равными платежами на весь год.

В Уватском районе ликвидируют свалки

  • Лишь четыре полигона ТБО в Увате, Ивановке, Першино и Демьянском работают в Уватском районе по новой схеме утилизации. Остальные свалки, в том числе в Туртасе, подлежат ликвидации. Об этом заявил глава района Сергей Путмин на выездном совещании.
  • Власти отмечают, что из-за недобросовестных селян, которые незаконно вывозят отходы, создается неблагоприятная экологическая обстановка.

Прокуратура займется экологической катастрофой

  • Тюменская региональная прокуратура начала проверку по факту массовой гибели рыбы в озере Андреевском в Тобольском районе.
  • Силовики обратили внимание на эту проблему после публикации на URA.RU.
  • Местные жители сообщали, что водоем покрылся зеленой пеной и там начался мор рыбы. Они опасаются, что зараженная вода через реку Алымку попадет к ним в питьевую колонку.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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