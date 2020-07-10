09 июля 2020
08 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 10 июля. На Ямале ввели запрет на посещение лесов, дети не смогут выехать на отдых в другие регионы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард, дым, смог, гарь
В ЯНАО ввели запрет на посещения лесов из-за угрозы лесных пожаров Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

КПРФ и ЛДПР подали документы в избирком, партию-призрак не пустили на выборы, в аэропорту Салехарда установили тепловизоры, на Ямале запретили посещение лесов, дети из ЯНАО не смогут выехать на отдых в другие регионы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:

Коммунисты и либерал-демократы определились в кандидатами в ЗС

  • ЛДПР и КПРФ подали списки кандидатов в избирком Ямала для выборов в Законодательное собрание по одномандатным округам.
  • Теперь до 18 июля выдвинутые кандидаты должны будут предоставить необходимые документы для регистрации.

Партию-фрик не пустили на выборы в Законодательное собрание

  • Кандидатам от реготделения партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» в ЯНАО было отказано в регистрации на выборы в ЗС.
  • В избиркоме отметили, что основанием для отказа стало отсутствие необходимых документов, а также несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов.
  • В программе партии значатся такие заявления, как снижение подоходного налога для некурящих россиян, отмена ограничения скорости на автострадах, а также мирное и добровольное вхождение стран бывшего СССР и государств Африки в состав России.

В аэропорту Салехарда установили современный тепловизор

  • Чувствительный тепловизор установили в зоне прилета в аэропорту Салехарда. Это самая современная модель тепловизоров, распознающая лица.
  • Он будет проводить термометрию пассажиров на входном контроле. Сообщается, что погрешность при измерении температуры составляет 0,04 градуса.

Ямальцам запретили посещать леса

  • Посещение лесов в ЯНАО запрещено до 29 июля в связи с жаркой погодой. За нарушения власти обещают составлять административные протоколы и выписывать штрафы.
  • За несоблюдение правил предусмотрены штрафы в размере от одной тысячи рублей гражданам и до 100 тысяч рублей юридическим лицам.

Дети не смогут выехать в лагеря за пределы Ямала

  • Поездки на отдых в Крым, Краснодарский край, в Московскую и Тюменскую область для более чем 1000 юных ямальцев в августе отменены.
  • Власти могут перенести выезды на более поздний срок или по возможности разместить детей на территории ЯНАО.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Природа Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...