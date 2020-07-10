В ЯНАО ввели запрет на посещения лесов из-за угрозы лесных пожаров
КПРФ и ЛДПР подали документы в избирком, партию-призрак не пустили на выборы, в аэропорту Салехарда установили тепловизоры, на Ямале запретили посещение лесов, дети из ЯНАО не смогут выехать на отдых в другие регионы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:
Коммунисты и либерал-демократы определились в кандидатами в ЗС
- ЛДПР и КПРФ подали списки кандидатов в избирком Ямала для выборов в Законодательное собрание по одномандатным округам.
- Теперь до 18 июля выдвинутые кандидаты должны будут предоставить необходимые документы для регистрации.
Партию-фрик не пустили на выборы в Законодательное собрание
- Кандидатам от реготделения партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» в ЯНАО было отказано в регистрации на выборы в ЗС.
- В избиркоме отметили, что основанием для отказа стало отсутствие необходимых документов, а также несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов.
- В программе партии значатся такие заявления, как снижение подоходного налога для некурящих россиян, отмена ограничения скорости на автострадах, а также мирное и добровольное вхождение стран бывшего СССР и государств Африки в состав России.
В аэропорту Салехарда установили современный тепловизор
- Чувствительный тепловизор установили в зоне прилета в аэропорту Салехарда. Это самая современная модель тепловизоров, распознающая лица.
- Он будет проводить термометрию пассажиров на входном контроле. Сообщается, что погрешность при измерении температуры составляет 0,04 градуса.
Ямальцам запретили посещать леса
- Посещение лесов в ЯНАО запрещено до 29 июля в связи с жаркой погодой. За нарушения власти обещают составлять административные протоколы и выписывать штрафы.
- За несоблюдение правил предусмотрены штрафы в размере от одной тысячи рублей гражданам и до 100 тысяч рублей юридическим лицам.
Дети не смогут выехать в лагеря за пределы Ямала
- Поездки на отдых в Крым, Краснодарский край, в Московскую и Тюменскую область для более чем 1000 юных ямальцев в августе отменены.
- Власти могут перенести выезды на более поздний срок или по возможности разместить детей на территории ЯНАО.
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