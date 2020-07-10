В ЯНАО ввели запрет на посещения лесов из-за угрозы лесных пожаров Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

КПРФ и ЛДПР подали документы в избирком, партию-призрак не пустили на выборы, в аэропорту Салехарда установили тепловизоры, на Ямале запретили посещение лесов, дети из ЯНАО не смогут выехать на отдых в другие регионы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:

Коммунисты и либерал-демократы определились в кандидатами в ЗС

ЛДПР и КПРФ подали списки кандидатов в избирком Ямала для выборов в Законодательное собрание по одномандатным округам.

Теперь до 18 июля выдвинутые кандидаты должны будут предоставить необходимые документы для регистрации.

Партию-фрик не пустили на выборы в Законодательное собрание

Кандидатам от реготделения партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» в ЯНАО было отказано в регистрации на выборы в ЗС.

В избиркоме отметили, что основанием для отказа стало отсутствие необходимых документов, а также несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов.

В программе партии значатся такие заявления, как снижение подоходного налога для некурящих россиян, отмена ограничения скорости на автострадах, а также мирное и добровольное вхождение стран бывшего СССР и государств Африки в состав России.

В аэропорту Салехарда установили современный тепловизор

Чувствительный тепловизор установили в зоне прилета в аэропорту Салехарда. Это самая современная модель тепловизоров, распознающая лица.

Он будет проводить термометрию пассажиров на входном контроле. Сообщается, что погрешность при измерении температуры составляет 0,04 градуса.

Ямальцам запретили посещать леса

Посещение лесов в ЯНАО запрещено до 29 июля в связи с жаркой погодой. За нарушения власти обещают составлять административные протоколы и выписывать штрафы.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы в размере от одной тысячи рублей гражданам и до 100 тысяч рублей юридическим лицам.

Дети не смогут выехать в лагеря за пределы Ямала

Поездки на отдых в Крым, Краснодарский край, в Московскую и Тюменскую область для более чем 1000 юных ямальцев в августе отменены.

Власти могут перенести выезды на более поздний срок или по возможности разместить детей на территории ЯНАО.