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Самое актуальное в Пермском крае на 10 июля. Скорая помощь получила 29 реанимобилей, суд отменил приговор в 11 лет строгого режима

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница №3. Челябинск, реанимобиль, форд, скорая помощь
Новые реанимобили получили станции скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Системная оппозиция выдвинула кандидатов, экологи выявили источник заражения Камы, власти края купили реанимобили, суд отменил суровый приговор. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:

Кандидаты от КПРФ и ЛДПР подали документы на довыборы

  • На довыборы депутатов в Законодательное собрание Пермского края по округу №17 заявились представители от ЛДПР и КПРФ.
  • От пермского ЛДПР выдвинут помощник депутата Алексей Баландин. Коммунисты выдвинули индивидуального предпринимателя Марата Галимуллина.
  • На этом участке ни станут соперниками вице-премьера правительства Пермского края Антона Удальева.

Специалисты обнаружили источник загрязнения Камы

  • Экологи Росприроднадзора назвали возможным виновником загрязнения Камы в Пермском крае «Березниковский содовый завод». Специалисты обнаружили источник утечки стоков в реку.
  • Еще одним виновником считают березниковское предприятие «Азот», которое приостановило работу 8 июля.

Власти Прикамья купили 29 реанимобилей

  • В Пермский край приехали 20 реанимобилей скорой медицинской помощи марки «Ford» и 9 «Газелей».
  • Пять авто марки «Ford» поступили на Пермскую станцию Скорой медицинской помощи, остальные были переданы на станции Скорой помощи в Березники, Кунгур, Соликамск, Чусовой и в Чайковский.
  • Автомобили марки «Газель» будут переданы в Большесосновскую, Верещагинскую, Карагайскую, Нытвенскую, Оханскую, Осинскую центральные районные больницы, а также в больницу Коми-Пермяцкого округа и в Северную больницу Коми-Пермяцкого округа.

Пермский суд отменил приговор осужденным на 11 лет строгого режима

  • Пермский краевой суд по заключению прокурора отменил приговор Свердловского районного суда Перми от 2016 года в отношении двух мужчин, обвиняемых в покушении на особо тяжкое убийство. За это преступление они получили сроки в 11 лет строго режима.
  • В результате разбирательства были осуждены и уволены из правоохранительных органов силовики, которые сфабриковали это уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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