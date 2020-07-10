Новые реанимобили получили станции скорой помощи
Системная оппозиция выдвинула кандидатов, экологи выявили источник заражения Камы, власти края купили реанимобили, суд отменил суровый приговор. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 10 июля — в обзоре URA.RU:
Кандидаты от КПРФ и ЛДПР подали документы на довыборы
- На довыборы депутатов в Законодательное собрание Пермского края по округу №17 заявились представители от ЛДПР и КПРФ.
- От пермского ЛДПР выдвинут помощник депутата Алексей Баландин. Коммунисты выдвинули индивидуального предпринимателя Марата Галимуллина.
- На этом участке ни станут соперниками вице-премьера правительства Пермского края Антона Удальева.
Специалисты обнаружили источник загрязнения Камы
- Экологи Росприроднадзора назвали возможным виновником загрязнения Камы в Пермском крае «Березниковский содовый завод». Специалисты обнаружили источник утечки стоков в реку.
- Еще одним виновником считают березниковское предприятие «Азот», которое приостановило работу 8 июля.
Власти Прикамья купили 29 реанимобилей
- В Пермский край приехали 20 реанимобилей скорой медицинской помощи марки «Ford» и 9 «Газелей».
- Пять авто марки «Ford» поступили на Пермскую станцию Скорой медицинской помощи, остальные были переданы на станции Скорой помощи в Березники, Кунгур, Соликамск, Чусовой и в Чайковский.
- Автомобили марки «Газель» будут переданы в Большесосновскую, Верещагинскую, Карагайскую, Нытвенскую, Оханскую, Осинскую центральные районные больницы, а также в больницу Коми-Пермяцкого округа и в Северную больницу Коми-Пермяцкого округа.
Пермский суд отменил приговор осужденным на 11 лет строгого режима
- Пермский краевой суд по заключению прокурора отменил приговор Свердловского районного суда Перми от 2016 года в отношении двух мужчин, обвиняемых в покушении на особо тяжкое убийство. За это преступление они получили сроки в 11 лет строго режима.
- В результате разбирательства были осуждены и уволены из правоохранительных органов силовики, которые сфабриковали это уголовное дело.
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