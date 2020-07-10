Пушков призвал закрыть границы России для лицемерных артистов

Въезд в страну нужно закрыть для иностранных артистов, плохо отзывающихся о РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Въезд в Россию необходимо закрыть для иностранных артистов, которые приезжают в страну на заработки, но впоследствии плохо о ней отзываются. С таким предложением выступил член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков.

Он напомнил, что в страну не пускают зарубежных политиков, критикующих Россию. «Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков в Twitter.

Ранее сенатор Пушков обвинил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе после ее слов о любви к российским слушателям. По словам парламентария, последние высказывания исполнительницы говорят о ее желании вернуться на российскую сцену. Однако он напомнил, что Катамадзе заявляла, что «терпеть не может» Россию. «А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Пушков подчеркнул, что ненависть певицы прошла из-за тоски по российским гонорарам.

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