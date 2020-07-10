09 июля 2020

Полиция обыскала квартиры депутатов хабаровской ЛДПР

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против концессии и повышения тарифов на коммунальные услуги. Нижневартовск , флаг, лдпр, символика
У депутатов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски Фото: Константин Щербина © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Фракция ЛДПР в законодательной думе Хабаровского края заявила об обысках у шести своих депутатов, включая арестованного губернатора Сергея Фургала. Полиция проверяет квартиры, машины и гаражи чиновников, заявил лидер местной фракции Сергей Зюбр.

«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. У двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски», — цитирует Зюбра РИА «Новости». Пока непонятно с каким делом связаны обыски, чиновникам еще не предъявили обвинения.

Известно, однако, что двоих депутатов ЛДПР задержали по делу Фургала. Следствие подозревает их в мошенничестве. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в создании ОПГ и организации убийств бизнесменов в 2005 году. Глава региона свою вину не признал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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