Полиция обыскала квартиры депутатов хабаровской ЛДПР

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Известно, однако, что двоих депутатов ЛДПР задержали по делу Фургала . Следствие подозревает их в мошенничестве. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в создании ОПГ и организации убийств бизнесменов в 2005 году. Глава региона свою вину не признал .

«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. У двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски», — цитирует Зюбра РИА «Новости». Пока непонятно с каким делом связаны обыски, чиновникам еще не предъявили обвинения.

Фракция ЛДПР в законодательной думе Хабаровского края заявила об обысках у шести своих депутатов, включая арестованного губернатора Сергея Фургала. Полиция проверяет квартиры, машины и гаражи чиновников, заявил лидер местной фракции Сергей Зюбр.

У депутатов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски Фото: Константин Щербина © URA.RU

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