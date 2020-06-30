В ЯНАО продлили карантин по коронавирусу

Основные ограничения сохранятся на Ямале до 10 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО продлили режим самоизоляции до 10 июля. Об этом сообщил окружной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Ситуация с инфекцией в регионе остается тревожной, число новых случаев растет с каждым днем.

«Режим самоизоляции на Ямале продлен до 10 июля включительно. Требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились», — говорится в заявлении оперштаба. Прежние условия сохранились для ямальцев с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет. Они могут выходить из дома только в случае обращения за экстренной помощью. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Детским группам нельзя выезжать на отдых и оздоровление.

Однако во время карантина будут введены некоторые послабления. С 3 июля жителям ЯНАО разрешат сдавать нормативы ГТО на открытых стройплощадках. Также можно будет спокойно следовать до пунктов проведения ЕГЭ. При этом все граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски. Предприятия, которым разрешили открыться, должны работать с соблюдением повышенных мер безопасности.

В Новом Уренгое, который является эпицентром коронавируса в ЯНАО, действуют дополнительные ограничения для приезжих из других регионов России. Все прибывающие в город должны иметь при себе отрицательный результат анализа на COVID-19. На сегодняшний день в газовой столице известно о 1981 случае инфекции, что составляет 35% от всех случаев в округе.

Число зараженных в ЯНАО резко выросло за последние три недели. Ежедневно в регионе заболевали в среднем более 100 человек. Мощнейшая вспышка произошла 30 июня. Власти сообщили о рекордных 248 случаях коронавируса. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО продолжает превышать единицу — сейчас он равен 1,04. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, власти округа перейдут ко второму этапу снятия карантина, только когда показатель будет держаться на уровне 0,8 в течение четырех дней.

Пандемия COVID-19 на Ямале развивается гораздо тяжелее, чем предсказывало URA.RU в своем самом пессимистичном прогнозе. Согласно данным математической модели, которую составило агентство, распространение коронавируса должно было пойти на спад еще 20 июня, однако эпидемия неожиданно набрала обороты.