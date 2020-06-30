29 июня 2020

В ЯНАО продлили карантин по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, самоизоляция, нарушение режима
Основные ограничения сохранятся на Ямале до 10 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО продлили режим самоизоляции до 10 июля. Об этом сообщил окружной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Ситуация с инфекцией в регионе остается тревожной, число новых случаев растет с каждым днем.

«Режим самоизоляции на Ямале продлен до 10 июля включительно. Требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились», — говорится в заявлении оперштаба. Прежние условия сохранились для ямальцев с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет. Они могут выходить из дома только в случае обращения за экстренной помощью. По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Детским группам нельзя выезжать на отдых и оздоровление.

Однако во время карантина будут введены некоторые послабления. С 3 июля жителям ЯНАО разрешат сдавать нормативы ГТО на открытых стройплощадках. Также можно будет спокойно следовать до пунктов проведения ЕГЭ. При этом все граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски. Предприятия, которым разрешили открыться, должны работать с соблюдением повышенных мер безопасности.

В Новом Уренгое, который является эпицентром коронавируса в ЯНАО, действуют дополнительные ограничения для приезжих из других регионов России. Все прибывающие в город должны иметь при себе отрицательный результат анализа на COVID-19. На сегодняшний день в газовой столице известно о 1981 случае инфекции, что составляет 35% от всех случаев в округе.

Число зараженных в ЯНАО резко выросло за последние три недели. Ежедневно в регионе заболевали в среднем более 100 человек. Мощнейшая вспышка произошла 30 июня. Власти сообщили о рекордных 248 случаях коронавируса. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в ЯНАО продолжает превышать единицу — сейчас он равен 1,04. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, власти округа перейдут ко второму этапу снятия карантина, только когда показатель будет держаться на уровне 0,8 в течение четырех дней.

Пандемия COVID-19 на Ямале развивается гораздо тяжелее, чем предсказывало URA.RU в своем самом пессимистичном прогнозе. Согласно данным математической модели, которую составило агентство, распространение коронавируса должно было пойти на спад еще 20 июня, однако эпидемия неожиданно набрала обороты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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