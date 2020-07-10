09 июля 2020
08 июля 2020

За нападение собаки на ребенка в ЯНАО заплатят чиновники

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, собака, бездомные животные, бездомная собака, морда собаки
Суд учел, что за отлов собак должны отвечать местные власти Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Администрации Тазовского района ЯНАО придется заплатить 20 тысяч рублей родителям ребенка, покусанного бездомной собакой. По данным окружной прокуратуры, суд принял во внимание, что отлов животных лежит в компетенции местных властей.

«Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложены на органы местного самоуправления», — говорится в сообщении прокуратуры. Исковое заявление о взыскании морального вреда суд с администрации суд поддержал.

Как было установлено, в результате нападения безнадзорной собаки, несовершеннолетней причинены телесные повреждения в виде укушенной раны. Девочка испытала нравственные и физические страдания, которые суд оценил в 20 тысяч рублей.

По новому законодательству, с нового года в России отловленные бездомные животные должны помещаться в специальные приюты, где проводятся ветеринарные осмотры и стерилизация. После этого особи, не проявляющие агрессивности к человеку, должны быть выпущены.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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