За нападение собаки на ребенка в ЯНАО заплатят чиновники

Суд учел, что за отлов собак должны отвечать местные власти Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Администрации Тазовского района ЯНАО придется заплатить 20 тысяч рублей родителям ребенка, покусанного бездомной собакой. По данным окружной прокуратуры, суд принял во внимание, что отлов животных лежит в компетенции местных властей.

«Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложены на органы местного самоуправления», — говорится в сообщении прокуратуры. Исковое заявление о взыскании морального вреда суд с администрации суд поддержал.

Как было установлено, в результате нападения безнадзорной собаки, несовершеннолетней причинены телесные повреждения в виде укушенной раны. Девочка испытала нравственные и физические страдания, которые суд оценил в 20 тысяч рублей.

По новому законодательству, с нового года в России отловленные бездомные животные должны помещаться в специальные приюты, где проводятся ветеринарные осмотры и стерилизация. После этого особи, не проявляющие агрессивности к человеку, должны быть выпущены.