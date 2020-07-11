Сегодня, 11 июля, 213-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 123-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За прошедшие сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала по всему миру рекордный суточный прирост новых случаев заражения — более 228 тысяч человек. По данным сервиса coronavirus-monitor, общее число инфицированных достигло 12 639 894. Из них излечились 7 326 921 человек (+74 830), скончались 562 433 (+3 632) пациента.
Больше всего заболевших по-прежнему в США — 3 291 387 человек. На втором месте находится Бразилия, где 1 804 338 заразившихся. Тройку лидеров замыкает Индия — 822 603 случая. На четвертом месте остается Россия — 714 098 заболевших.
Когда появится лекарство от коронавируса
Ситуация в России
Анна
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что приезжающие в Россию иностранные граждане вместо помещения на двухнедельный карантин должны будут
Что происходит в мире
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ выступил против возвращения полного карантина. Однако, по его словам, могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом.
Китайские медики сообщили о том, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм коронавируса, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения. Ученые утверждают, что люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем другие пациенты.
Американские ученые предположили, что обнаружить заражение можно с помощью голоса. Исследователи начали сопоставлять голоса знаменитостей, которые бессимптомно перенесли коронавирус, до и после заражения. Оказалось, что при заражении COVID-19 значительно снижается разнообразие звуковых сигналов из-за проблем с дыханием.
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