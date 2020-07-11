10 июля 2020

Коронавирус: главные новости 11 июля. Найдена еще одна причина смерти от COVID-19, часть россиян могут заставить сделать прививку

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, анализ, карантин, медицина, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, коронавирус
За прошедшие сутки по всему миру зафиксирован рекордный суточный прирост новых случаев заражения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 июля, 213-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 123-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За прошедшие сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала по всему миру рекордный суточный прирост новых случаев заражения — более 228 тысяч человек. По данным сервиса coronavirus-monitor, общее число инфицированных достигло 12 639 894. Из них излечились 7 326 921 человек (+74 830), скончались 562 433 (+3 632) пациента.

Больше всего заболевших по-прежнему в США — 3 291 387 человек. На втором месте находится Бразилия, где 1 804 338 заразившихся. Тройку лидеров замыкает Индия — 822 603 случая. На четвертом месте остается Россия — 714 098 заболевших.

Когда появится лекарство от коронавируса

Создание вакцины в России идет по графику, утвержденному правительством страны. Об этом сообщила на брифинге в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова. Вот только этот препарат, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, не подходит для детей. Для них должны разработать специальную вакцину с особыми требованиями по безопасности. Что касается вакцины для взрослых, для людей из группы риска она может стать обязательной.

«Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность. Таблетки уже направлены в ряд медицинских учреждений для лечения россиян. Успехи показал также «Авифавир». Свыше 30 заболевших в различных регионах РФ применили его для лечения.

Ситуация в России

Анна Попова упрекнула россиян в беспечности на курортах страны. По ее словам, это плохой прогностический признак. Глава ведомства призвала граждан соблюдать все действующие рекомендации.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что приезжающие в Россию иностранные граждане вместо помещения на двухнедельный карантин должны будут предоставить результаты ПЦР-теста или свидетельство, что они переболели инфекцией.

Доходы россиян в период пандемии в марте — мае 2020 года упали на 4%. При этом пятая часть работников столкнулись с сокращением заработной платы на треть и более.

Что происходит в мире

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ выступил против возвращения полного карантина. Однако, по его словам, могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом.

Китайские медики сообщили о том, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм коронавируса, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения. Ученые утверждают, что люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем другие пациенты.

Американские ученые предположили, что обнаружить заражение можно с помощью голоса. Исследователи начали сопоставлять голоса знаменитостей, которые бессимптомно перенесли коронавирус, до и после заражения. Оказалось, что при заражении COVID-19 значительно снижается разнообразие звуковых сигналов из-за проблем с дыханием.

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