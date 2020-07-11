За прошедшие сутки по всему миру зафиксирован рекордный суточный прирост новых случаев заражения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 июля, 213-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 123-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За прошедшие сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала по всему миру рекордный суточный прирост новых случаев заражения — более 228 тысяч человек. По данным сервиса coronavirus-monitor, общее число инфицированных достигло 12 639 894. Из них излечились 7 326 921 человек (+74 830), скончались 562 433 (+3 632) пациента.

Больше всего заболевших по-прежнему в США — 3 291 387 человек. На втором месте находится Бразилия, где 1 804 338 заразившихся. Тройку лидеров замыкает Индия — 822 603 случая. На четвертом месте остается Россия — 714 098 заболевших.

Когда появится лекарство от коронавируса

Создание вакцины в России идет по графику, утвержденному правительством страны. Об этом сообщила на брифинге в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова. Вот только этот препарат, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, не подходит для детей. Для них должны разработать специальную вакцину с особыми требованиями по безопасности. Что касается вакцины для взрослых, для людей из группы риска она может стать обязательной.

«Арепливир » продемонстрировал высокую эффективность. Таблетки уже направлены в ряд медицинских учреждений для лечения россиян. Успехи показал также « Авифавир» . Свыше 30 заболевших в различных регионах РФ применили его для лечения.

Ситуация в России

Анна Попова упрекнула россиян в беспечности на курортах страны. По ее словам, это плохой прогностический признак. Глава ведомства призвала граждан соблюдать все действующие рекомендации.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что приезжающие в Россию иностранные граждане вместо помещения на двухнедельный карантин должны будут предоставить результаты ПЦР-теста или свидетельство , что они переболели инфекцией.

Доходы россиян в период пандемии в марте — мае 2020 года упали на 4%. При этом пятая часть работников столкнулись с сокращением заработной платы на треть и более.

Что происходит в мире

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ выступил против возвращения полного карантина. Однако, по его словам, могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом.

Китайские медики сообщили о том, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность смерти от тяжелых форм коронавируса, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения. Ученые утверждают, что люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем другие пациенты.

Американские ученые предположили, что обнаружить заражение можно с помощью голоса. Исследователи начали сопоставлять голоса знаменитостей, которые бессимптомно перенесли коронавирус, до и после заражения. Оказалось, что при заражении COVID-19 значительно снижается разнообразие звуковых сигналов из-за проблем с дыханием.