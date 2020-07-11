Сергей Фургал пробудет в СИЗО в Москве до 9 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

На стихийный несанкционированный митинг в Хабаровске в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора региона Сергея Фургала вышли от 15 до 20 тысяч человек. Политтехнолог Анатолий Макаров в разговоре с URA.RU выразил мнение, что подобные акции могут придать аресту Фургала политический характер.

«Народ активен, он получил возможность выплеснуть негатив, накопившийся за время коронакризиса. В митинге участвуют не только сторонники Фургала, но и разные политические силы — практически все активисты, которые есть в городе и области», — сказал собеседник агентства.

Оценив сегодняшнюю акцию, Макаров отметил, что население Хабаровского края пока не проявляет агрессии в связи с арестом Фургала. «Я бы сказал, что „BLM (движение Black Lives matter — ‚жизнь черных имеет значение‘ появившееся в США после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда, из-за чего проходят протесты и погромы — прим. ред.) по-хабаровски“ не случится, но сказать с уверенностью уже не может никто», — заключил политтехнолог.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации двух убийств. Суд арестовал его до 9 сентября, передает агентство Nation News. Защита собирается обжаловать арест губернатора, пишет RT. 11 июля в Хабаровске и других городах региона прошли стихийные митинги, на которых собравшиеся требовали освободить Фургала. Собравшихся попросили разойтись по домам, так как в регионе все еще действуют ограничения из-за распространения коронавируса. Полиция обошлась без задержаний. Ранее в разговоре с URA.RU дальневосточные политологи предсказывали масштабные протесты в регионе.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.