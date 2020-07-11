Сергей Фургал имел большой политический опыт и хорошую команду пиарщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

За митингами в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в столице региона стоят члены его команды. К таким выводам пришли в ГУ МВД по региону.

«Несанкционированные массовые мероприятия организованы командой С. И. Фургала», — говорится в сообщении ГУ МВД. По официальным данным, на митинг пришли от 10 до 12 тысяч человек — 2% от общего числа жителей Хабаровска. При этом до центральной городской площади дошли примерно три тысячи человек.

Политтехнолог Алена Август в беседе с URA.RU подтвердила, что организаторами протестов могут быть соратники Фургала: за мобилизацию через медиа могла отвечать пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, а прочие организационные вопросы, скорее всего, решал помощник главы региона Захар Синяговский. «Акции сопровождаются наклейками, недвусмысленными лозунгами и плакатами — несложно поверить в то, что кто-то позаботился все это организовать. Нельзя исключать, что таким образом сторонники Сергея Фургала хотели показать, что люди на их стороне», — рассказала Август.

Фургал имел большой политический опыт и хорошую команду пиарщиков, отмечает эксперт. В информационное продвижение политика могли вкладываться большие деньги — 280 млн рублей из бюджета и примерно столько же из других источников. Эти средства команда экс-губернатора могла направить на организацию общественных волнений.

По мнению эксперта, задача соратников Фургала могла быть не просто в том, чтобы продемонстрировать Москве популярность арестованного губернатора среди населения, но и создать миф о самых массовых митингах на Дальнем Востоке, чтобы обезопасить себя от возможного внимания правоохранительных органов. «Задача организаторов могла быть в том, чтобы продемонстрировать федеральным властям, что за ними стоит мощная поддержка», — считает Август.

Но в Москве контролировали происходящее, уверяет политтехнолог. По словам Август, то, что митингующих не задерживали, говорит о том, что власти изменили подход к протестам. «Никого не разгоняли, и правильно поступили. Власть не хочет обострять ситуацию. Пришло понимание, что люди постоят, выразят свое недовольство, и все будет спокойно», — пояснила собеседница агентства.

В ближайшие дни из-за митингов Хабаровский край выйдет в лидеры по числу заболевших коронавирусом, спрогнозировала Август. «И разгребать это придется уже новому главе региона, для которого эта тема станет проблемой номер один», — уточнила она. Роспотребнадзор уже рекомендовал продлить карантин по COVID до 7 августа.

Также она напомнила, что в свое время аналогичные митинги проходили в поддержку экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова и бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, которых осудили за получение взятки. Но на следствие это никак не повлияло — первый был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима, а последний — к 15 годам заключения под стражей и штрафу в 500 млн рублей. То же самое грозит и Фургалу, но ему может помочь сотрудничество со следствием, уверена Август. «Мы не знаем, виновен ли он, но в любом случае он должен рассказать все, что знает, чтобы как-то улучшить свое положение. А если бы на ход уголовных дел в РФ влияли митинги, то нужно бы было бить тревогу, потому что каждый вор или убийца мог бы проплачивать волнения и выходить на свободу. Мы бы перестали быть правовым государством», — заключила она.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийства, объяснили задержание губернатора декриминализацией Дальнего Востока. Суд арестовал его до 9 сентября. Через два дня после задержания в Хабаровске начались митинги в поддержку губернатора. В разговоре с URA.RU дальневосточные политологи предсказывали масштабные протесты в регионе.

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