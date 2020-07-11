Названа сумма иска к Ефремову, которую требует семья потерпевшего

Сумма иска к Михаилу Ефремову составляет более миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, требует от актера более полумиллиона рублей. Об этом сообщает источник ТАСС.

«В данный момент мои доверители ознакомились с материалами дела и подготовили иски к Ефремову», — цитирует агентство адвоката Александра Добровинского. В издании сообщают, что сумма иска составляет более миллиона рублей.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы, напоминает агентство Nation News. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Ранее стало известно, что актер не будет просить суд рассматривать его дело в особом порядке.

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