Составлен рейтинг городов с самым доступным сексом

Список городов распространяется на тематических сайтах в интернете Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские пикаперы составили рейтинг городов, в которых им легче всего удалось склонить девушек к сексу. Список распространяется на тематических сайтах в интернете.

«На 1-м месте пикаперской славы Иваново, на 2-м Коктебель, на 3-м Пенза», — пишет «МК». Также в топ-пять вошли Севастополь и Ялта. Петербург занял седьмое место, а Москва — девятое. Екатеринбург оказался на двенадцатом месте. Всего в список вошли 20 городов. Отмечается, что речь идет о дамах, которые не зарабатывают на секс-услугах.

Ранее был составлен рейтинг стоимости проституток России. Самые дорогие на Урале работают в Югре и на Ямале.

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